Україна зіграє з Китаєм у завершальному контрольному матчі напередодні ЧС

Джерело - ФХУ.

Національна збірна України з хокею проведе завершальний контрольний матч на льоду Kauno Ledo Rūmai в литовському Каунасі напередодні старту чемпіонату світу в дивізіоні 1В.

Початок гри в середу, 24 квітня, проти китайців запланований на 18:00 за київським часом.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Уже через два дні українці переїдуть до Вільнюса, щоб 27 квітня зіграти там перший матч турніру проти естонців.

На папері Китай вважаються найнебезпечнішим суперником. Але китайці, з яким в офіційній зустрічі підопічні Дмитра Христича гратимуть уже 30 квітня, були б справді небезпечними, якби приїхали до Європи в найсильнішому складі. Світову першість команда проведе без представників клубу російської воєнної Континентальної хокейної ліги та натуралізованих гравців з Куньлунь Ред Стар.

Чого варта збірна Китаю без хокеїстів провідного клубу показав останній олімпійський передкваліфікаційний турнір, де китайці поступилися 1:10 збірній Великої Британії, 1:6 – команді Румунії та перемогли 7:5 не грандів у хокеї сербів.

Раніше Україна обіграла Литву в контрольному матчі.

Нагадаємо, українця визнали найкращим голкіпером чемпіонату світу U-18.