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Відомий розклад національної збірної на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В

Сьогодні 12:55 161 0
Відомий розклад національної збірної на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В

Джерело - Чемпіон.

Став відомий розклад і час початку матчів національної збірної України з хокею на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В, який відбудеться у литовському Вільнюсі.

Про це інформує Федерація хокею України.

Українці розпочнуть боротьбу за вихід в елітний дивізіон 27 квітня зустріччю проти Естонії.

Календар України

  • 27 квітня. Естонія – Україна. Початок — 19:30*
  • 28 квітня. Україна – Нідерланди. Початок — 19:30
  • 30 квітня. Україна – Китай. Початок — 12:30
  • 1 травня. Україна – Іспанія. Початок — 12:30
  • 3 травня. Литва – Україна. Початок — 19:30

* – указаний час – за Києвом.

У середу, 24 квітня, в межах підготовки до ЧС українська команда проведе завершальний контрольний поєдинок проти Китаю, з яким у офіційній зустрічі гратиме уже 30 квітня.

Раніше національна збірна обіграла Литву в контрольному матчі напередодні чемпіонату світу в Дивізіоні 1В.

Нагадаємо, українця визнали найкращим голкіпером чемпіонату світу U-18.

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