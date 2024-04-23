Відомий розклад національної збірної на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В

Джерело - Чемпіон.

Став відомий розклад і час початку матчів національної збірної України з хокею на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В, який відбудеться у литовському Вільнюсі.

Про це інформує Федерація хокею України.

Українці розпочнуть боротьбу за вихід в елітний дивізіон 27 квітня зустріччю проти Естонії.

Календар України

27 квітня. Естонія – Україна. Початок — 19:30*

28 квітня. Україна – Нідерланди. Початок — 19:30

30 квітня. Україна – Китай. Початок — 12:30

1 травня. Україна – Іспанія. Початок — 12:30

3 травня. Литва – Україна. Початок — 19:30

* – указаний час – за Києвом.

У середу, 24 квітня, в межах підготовки до ЧС українська команда проведе завершальний контрольний поєдинок проти Китаю, з яким у офіційній зустрічі гратиме уже 30 квітня.

Раніше національна збірна обіграла Литву в контрольному матчі напередодні чемпіонату світу в Дивізіоні 1В.

Нагадаємо, українця визнали найкращим голкіпером чемпіонату світу U-18.