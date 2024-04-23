Відомий розклад національної збірної на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В

Джерело - Чемпіон.
Став відомий розклад і час початку матчів національної збірної України з хокею на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В, який відбудеться у литовському Вільнюсі.
Про це інформує Федерація хокею України.
Українці розпочнуть боротьбу за вихід в елітний дивізіон 27 квітня зустріччю проти Естонії.
Календар України
- 27 квітня. Естонія – Україна. Початок — 19:30*
- 28 квітня. Україна – Нідерланди. Початок — 19:30
- 30 квітня. Україна – Китай. Початок — 12:30
- 1 травня. Україна – Іспанія. Початок — 12:30
- 3 травня. Литва – Україна. Початок — 19:30
* – указаний час – за Києвом.
У середу, 24 квітня, в межах підготовки до ЧС українська команда проведе завершальний контрольний поєдинок проти Китаю, з яким у офіційній зустрічі гратиме уже 30 квітня.
Раніше національна збірна обіграла Литву в контрольному матчі напередодні чемпіонату світу в Дивізіоні 1В.
Нагадаємо, українця визнали найкращим голкіпером чемпіонату світу U-18.