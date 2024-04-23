Макдевід — перший гравець за 26 років з п'ятьма передачами в матчі плей-офф НХЛ

Рекорд ділять Грецкі та Лейнонен.

Джерело - Сайт рекордів НХЛ.

Форвард збірної Канади та Едмонтон Ойлерс Коннор Макдевід став першим гравецем за 26 років з п'ятьма передачами в матчі плей-офф Національної хокейної ліги (НХЛ).

Про це пишуть на сайті рекордів ліги.

Зробити відразу 5 асистів канадцю вдалося в першому матчі клубу плей-оф сезону-2023/24 проти Лос-Анджелеса, який "нафтовики" розгромили — 7:4.

Відео

Рекорд НХЛ – 6 передач у матчі плей-офф – встановив Мікко Лейнонен у грі за Рейнджерс у 1982 році (перший раунд проти Філадельфії – 7:3) і повторений Уейном Грецкі з Едмонтона в 1987 році (в зустрічі першого раунду з Лос-Анджелесом (13:3).

Раніше Макдевід з особистим рекордом за кількістю передач допоміг Едмонтону розгромити Сан-Хосе.