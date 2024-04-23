Джерело - Чемпіон.

У ніч на 23 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чотири гри першого раунду плей-оф.

Зокрема Едмонтон Коннора Макдевіда, який зробив відразу 5 асистів (уперше за 26 років), розгромно переміг Лос-Анджелес (7:4), Торонто найкращого снайпера регулярного чемпіонату Остона Меттьюза (1 шайба + 1 передача за матч) виграв у Бостона (3:2).

В інших іграх Кароліна перемогла Айлендерс (5:3), а чинний володар Кубку Стенлі Вегас у близькій зустрічі виявився сильнішим за Даллас (4:3).

НХЛ — Перший раунд плей-оф

23 квітня

Бостон – Торонто 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Рахунок серії — 1:1

Наступна гра відбудеться 25 квітня в Торонто.

Кароліна – Айлендерс 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Рахунок серії — 2:0

Наступна гра відбудеться 26 квітня в Нью-Йорку.

Даллас – Вегас – 3:4 (2:3, 0:1, 1:0)

Рахунок серії — 0:1

Наступна гра відбудеться 25 квітня в Далласі.

Едмонтон – Лос-Анджелес – 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)

Рахунок серії — 1:0

Наступна гра відбудеться 25 квітня в Едмонтоні.