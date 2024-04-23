Джерело - Чемпіон.
У ніч на 23 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чотири гри першого раунду плей-оф.
Зокрема Едмонтон Коннора Макдевіда, який зробив відразу 5 асистів (уперше за 26 років), розгромно переміг Лос-Анджелес (7:4), Торонто найкращого снайпера регулярного чемпіонату Остона Меттьюза (1 шайба + 1 передача за матч) виграв у Бостона (3:2).
В інших іграх Кароліна перемогла Айлендерс (5:3), а чинний володар Кубку Стенлі Вегас у близькій зустрічі виявився сильнішим за Даллас (4:3).
Наступна гра відбудеться 25 квітня в Торонто.
Наступна гра відбудеться 26 квітня в Нью-Йорку.
Наступна гра відбудеться 25 квітня в Далласі.
Наступна гра відбудеться 25 квітня в Едмонтоні.