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5 передач Макдевіда допомогли Едмонтону знищити Лос-Анджелес, Торонто Меттьюза переміг Бостон: результати матчів плей-оф НХЛ

Сьогодні 08:04 184 0
5 передач Макдевіда допомогли Едмонтону знищити Лос-Анджелес, Торонто Меттьюза переміг Бостон: результати матчів плей-оф НХЛ
#коннор макдевід, #NHL, #Остон Меттьюз

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 23 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чотири гри першого раунду плей-оф.

Зокрема Едмонтон Коннора Макдевіда, який зробив відразу 5 асистів (уперше за 26 років), розгромно переміг Лос-Анджелес (7:4), Торонто найкращого снайпера регулярного чемпіонату Остона Меттьюза (1 шайба + 1 передача за матч) виграв у Бостона (3:2).

В інших іграх Кароліна перемогла Айлендерс (5:3), а чинний володар Кубку Стенлі Вегас у близькій зустрічі виявився сильнішим за Даллас (4:3).

НХЛ — Перший раунд плей-оф
23 квітня
Бостон – Торонто 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Рахунок серії — 1:1

Наступна гра відбудеться 25 квітня в Торонто.

Кароліна – Айлендерс 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)
Рахунок серії — 2:0

Наступна гра відбудеться 26 квітня в Нью-Йорку.

Даллас – Вегас – 3:4 (2:3, 0:1, 1:0) 
Рахунок серії — 0:1

Наступна гра відбудеться 25 квітня в Далласі.

Едмонтон – Лос-Анджелес – 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)
Рахунок серії — 1:0

Наступна гра відбудеться 25 квітня в Едмонтоні.

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