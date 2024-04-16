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Макдевід з особистим рекордом допоміг Едмонтону розгромити Сан-Хосе, Детройт зробив камбек в зустрічі з Монреалем: результати матчів НХЛ

Сьогодні 07:48 153 0
Макдевід з особистим рекордом допоміг Едмонтону розгромити Сан-Хосе, Детройт зробив камбек в зустрічі з Монреалем: результати матчів НХЛ
#коннор макдевід, #NHL

Джерело - Чемпіон.

Відбулося вісім матчі у Національній хокейній лізі (НХЛ).

Зокрема Едмонтон розгромив Сан-Хосе, а лідер канадського клубу Коннор Макдевід став лише четвертим гравцем у історії ліги, який віддав 100 результативних передач за сезон.

Серед інших матчів варто відзначити камбек Детройта у грі з Монреалем.

НХЛ регулярний чемпіонат
16 квітня

Вашингтон — Бостон 2:0 (1:0,0:0, 1:0)

Детройт — Монреаль 5:4 (1:2,1:2, 2:0, 1:0)

Нью-Джерсі — Айлендерс 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Піттсбурґ — Нешвілл 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Тампа-Бей — Баффало 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Рейнджерс — Оттава 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Лос-Анджелес — Міннесота 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Едмонтон — Сан-Хосе 9:2 (4:0, 5:1, 0:1)

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