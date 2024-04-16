Джерело - Чемпіон.
Відбулося вісім матчі у Національній хокейній лізі (НХЛ).
Зокрема Едмонтон розгромив Сан-Хосе, а лідер канадського клубу Коннор Макдевід став лише четвертим гравцем у історії ліги, який віддав 100 результативних передач за сезон.
Серед інших матчів варто відзначити камбек Детройта у грі з Монреалем.
НХЛ —регулярний чемпіонат
16 квітня
Вашингтон — Бостон 2:0 (1:0,0:0, 1:0)
Детройт — Монреаль 5:4 (1:2,1:2, 2:0, 1:0)
Нью-Джерсі — Айлендерс 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Піттсбурґ — Нешвілл 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Тампа-Бей — Баффало 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Рейнджерс — Оттава 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Лос-Анджелес — Міннесота 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Едмонтон — Сан-Хосе 9:2 (4:0, 5:1, 0:1)