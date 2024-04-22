Вінніпег у перестрілці переміг Колорадо Маккіннона, Ванкувер виграв у Нешвілла: результати матчів плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 21 на 22 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чотири перші матчі першого раунду плей-оф.

Вінніпег у дуже результативному поєдинку взяв гору над Колорадо Натана Маккіннона (7:6), який відзначився шайбою та асистом. А Ванкувер із голкіпером українського походження у воротах Тетчером Демком переміг Нешвілл, рахунок гри — 4:2.

В інших матчах Флорида була сильнішою за Тампу в близькому поєдинку (3:2), а Рейнджерс не залишили жодного шансу Вашингтону (4:1).

НХЛ — Перший раунд плей-оф

21-22 квітня

Флорида – Тампа-Бей – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) Рахунок серії — 1:0 Рейнджерс – Вашингтон – 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) Рахунок серії — 1:0

Вінніпег — Колорадо 7:6 (3:3, 1:0, 3:3)

Рахунок серії — 1:0

Ванкувер — Нешвілл 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Рахунок серії — 1:0

Нагадаємо, напередодні Кароліна здолала Айлендерс, а Бостон розгромив Торонто.