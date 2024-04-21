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Кароліна здолала Айлендерс, Бостон розгромив Торонто: результати матчів плей-оф НХЛ

Сьогодні 09:33 164 0
Кароліна здолала Айлендерс, Бостон розгромив Торонто: результати матчів плей-оф НХЛ
#NHL

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 21 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися два матчі першого раунду плей-оф у Східній конференції.

Кароліна у першому матчі впевнено здолала Айлендерс (3:1), а Бостон завдяки дублю Дебрюска розпочав серії з розгромної перемоги над Торонто (5:1).

НХЛ — Перший раунд плей-оф
21 квітня
Кароліна — Айлендерс 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Рахунок серії — 1:0

Наступна гра відбудеться 23 квітня в Кароліні.

Бостон — Торонто 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Рахунок серії — 1:0

2-й матч серії відбудеться також у Бостоні, 23 квітня.

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