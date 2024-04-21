Кароліна здолала Айлендерс, Бостон розгромив Торонто: результати матчів плей-оф НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У ніч на 21 квітня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися два матчі першого раунду плей-оф у Східній конференції.
Кароліна у першому матчі впевнено здолала Айлендерс (3:1), а Бостон завдяки дублю Дебрюска розпочав серії з розгромної перемоги над Торонто (5:1).
НХЛ — Перший раунд плей-оф
21 квітня
Кароліна — Айлендерс 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Рахунок серії — 1:0
Наступна гра відбудеться 23 квітня в Кароліні.
Бостон — Торонто 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Рахунок серії — 1:0
2-й матч серії відбудеться також у Бостоні, 23 квітня.