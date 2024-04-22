Головне
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 10:46 398185 12
Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд
Сьогодні 10:53 99592
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:04 16359 1
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки
Вчора 21:29 466
Драма на Вемблі: МЮ не втримав перевагу в 3 голи над клубом із Чемпіоншипа, але переміг у серії пенальті
Вчора 20:25 1061
Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ
Вчора 19:52 7994
Погачар тріумфував у гонці Льєж-Бастон-Льєж
Вчора 18:38 4219
Онофрійчук виборола ще дві медалі на Кубку світу в Баку
Вчора 15:37 5448 1
Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта
Вчора 15:18 8229
Снігур виграла хардовий турнір у Франції
Вчора 14:06 756
Прямі трансляції

Литва — Україна 2:5: огляд контрольного матчу

Сьогодні 09:44 130 0
Литва — Україна 2:5: огляд контрольного матчу
Фото: ФХУ

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України з хокею здобула перемогу над Литвою в контрольному поєдинку напередодні чемпіонату світу в дивізіоні 1В.

Зустріч завершилася з рахунком 2:5 на користь підопічних Дмитра Христича.

Перший період команди завершили бойовою нічиєю, однак завершальна частина гри була повністю під контролем українців. 0:3 у третьому відрізку матчу та підсумкова впевнена перемога над майбутнім суперником на ЧС.

Огляд

Контрольний матч
21 квітня

Збірна Литви — Збірна України 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)

Шайби: 0:1 – Дахновський, 06:17. 0:2 – Дахновський (Коренчук, Кривошапкін), 10:52. 1:2 – Ґінтаутас (Чізас, Кракаускас), 15:55. 2:2 – Ґрінюс (Ґусєвас), 16:23. 2:3 – Захаров (Фадєєв, Кривошапкін, - більш.), 44:15. 2:4 – Коренчук (Трахт, - п.в.), 58:15. 2:5 – Ворона (п.в.), 59:30

Напередодні "синьо-жовті" двічі обіграли Латвію в межах підготовки до ЧС. Наступну гру Україна проведе у середу, 24 квітня, проти Китаю.

Чемпіонат світу в Дивізіоні 1B стартує 27 квітня. Суперниками збірної будуть Литва, Китай, Іспанія, Естонія та Нідерланди.

Нагадаємо, юнацька збірна України посіла другу сходинку на чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні 1А, але це не дозволило їй вийти до елітного дивізіону світової першості.

Раніше ми повідомляли, що стала відома заявка національної збірної на ЧС.

Коментарі ()
Популярне зараз
Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта 8229
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України 398185 12
Онофрійчук виборола ще дві медалі на Кубку світу в Баку Онофрійчук виборола ще дві медалі на Кубку світу в Баку 5448 1
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги 16359 1
Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ 7994
Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд 99592
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14027
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16759 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46585
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 99428
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21757 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71199