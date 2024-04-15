Клуб НХЛ припинить існування

Команду перевезуть у нове місто

Джерело - The Athletic.

НХЛ і власник Аризони Койотіс ведуть переговори про продаж клубу та переїзд команди до міста Солт-Лейк-Сіті.

Про це повідомляє The Athletic.

Офіційно про переїзд Койотів з сезону 2024/25 можуть оголосити до старту плей-оф. Генеральний менеджер Койотів підтвердив гравцям, що клуб справді близький до переїзду.

Раніше повідомлялося, що команду НХЛ у Солт-Лейк-Сіті хоче мати власник клубу НБА Юта Джаз. Очікувалося, що це буде новий учасник Ліги, але тепер, мабуть, до Солт-Лейку переїдуть Койоти. Це буде новий клуб з новою назвою.

НХЛ довгий час відмовлялася говорити про переїзд Аризони, але головною проблемою була арена. Зараз Койоти змушені проводити домашні матчі на студентському стадіоні на 5 тисяч глядачів, а домовитися про будівництво сучасної арени не вдалося.