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07.04.2024 07:40 1106

Клуб НХЛ припинить існування

Команду перевезуть у нове місто
Сьогодні 22:50 120 0
Клуб НХЛ припинить існування
#Аризона

Джерело - The Athletic.

НХЛ і власник Аризони Койотіс ведуть переговори про продаж клубу та переїзд команди до міста Солт-Лейк-Сіті.

Про це повідомляє The Athletic.

Офіційно про переїзд Койотів з сезону 2024/25 можуть оголосити до старту плей-оф. Генеральний менеджер Койотів підтвердив гравцям, що клуб справді близький до переїзду.

Раніше повідомлялося, що команду НХЛ у Солт-Лейк-Сіті хоче мати власник клубу НБА Юта Джаз. Очікувалося, що це буде новий учасник Ліги, але тепер, мабуть, до Солт-Лейку переїдуть Койоти. Це буде новий клуб з новою назвою.

НХЛ довгий час відмовлялася говорити про переїзд Аризони, але головною проблемою була арена. Зараз Койоти змушені проводити домашні матчі на студентському стадіоні на 5 тисяч глядачів, а домовитися про будівництво сучасної арени не вдалося.

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