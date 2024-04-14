Україна U-18 матчем із японцями розпочне виступи на ЧС

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 14 квітня, збірна України з хокею U-18 стартує на чемпіонаті світу в дивізіоні 1A, який прийматиме Данія.

Першу зустріч українці проведуть із командою Японії до 18 років, гра розпочнеться о 20:45 за Києвом.

Інші суперники по групі — збірні Німеччини, Угорщини, Австрії та країна-господарка Данія.

Склад команди України до 18 років

Воротарі: Роман Батіг (HC Dynamo Pardubice U20, Чехія), Олександр Левшин (Toronto Red Wings, Канада), Ілля Семеха (Dunaújváros AC U21, Угорщина).

Захисники: Микита Боднар, Семен Стасюк (обидва – HC Poruba U20, Чехія), Богдан Трущенко (Thurgau U20, Швейцарія), Микита Бондарєв (Pueblo Bulls. США), Савелій Сухицький (Aosta, Італія), Микола Косарєв (Forus/Sandnes U18, Норвегія), Герман Росстальний (Little Caesars 18U AAA, США), Владислав Бомазюк (Esmark Stars 16U AAA, США).

Нападники: Олексій Євтєхов (HC Dynamo Pardubice U20, Чехія), Михайло Гапоненко (Stavanger Oilers U20, Норвегія), Данило Шульга (Genève-Servette U20, Швейцарія), Ілля Щербак, Дмитро Мосюк (обидва – Дніпро, Україна), Андрій Виставкін (HPK U18, Фінляндія), Григорій Біляєв (MSK Ziar nad Hronom, Словаччина), Данило Кураєв (Forus/Sandnes U18, Норвегія), Микита Куліков (Oilers U18 AAA, Канада), Гавриїл Сімчук (Dauphin Kings, Канада), Артем Чепіль (Boston Hockey Academy, США), Ілля Шибінський (Toronto Titans U18 AAA, Канада), Данило Денисенко (CRAA Blue AA, Канада), Родіон Койда (Poruba U20, Чехія).

Раніше ми повідомляли, що Україна U-18 у бойовому поєдинку поступилася канадській Alberta U18 All-Star Team у межах підготовки до ЧС.