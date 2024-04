Голкіпер Іван Федотов, якому вдалося втекти з Росії після того, як хокеїста примусили проходити строкову службу в ЗС РФ, дебютував за Філадельфію Флаєрз у Національній хокейній лізі.

Спортсмен зі зростом 202 см став найвищим воротарем за всю історію, який зіграв у НХЛ.

After his KHL contract termination, Ivan Fedotov is set to become the tallest goalie in NHL history as a member of the Philadelphia Flyers.



Fedotov’s height has been reported differently from different outlets, but he has recently been reported as 6 ft 8. pic.twitter.com/Zf3a8iZFKP