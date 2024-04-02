Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Іван Федотов, якому вдалося втекти з Росії після того, як хокеїста примусили проходити строкову службу в ЗС РФ, дебютував за Філадельфію Флаєрз у Національній хокейній лізі.

Спортсмен зі зростом 202 см став найвищим воротарем за всю історію, який зіграв у НХЛ.

After his KHL contract termination, Ivan Fedotov is set to become the tallest goalie in NHL history as a member of the Philadelphia Flyers.



Fedotov’s height has been reported differently from different outlets, but he has recently been reported as 6 ft 8. pic.twitter.com/Zf3a8iZFKP — BarDown (@BarDown) March 29, 2024

До олімпійського чемпіона Федотова статус найвищого ділили Бен Бішоп, Мікко Коскінен і Мадс Сегор - по 201 см.

Росіянин вийшов на заміну на початку другого періоду, відбив 19 із 21 кидків суперників по воротам. Філадельфія в овертаймі вдома зазнала поразки від Айлендерс.

Нагадаємо, влітку 2022 року Федотов підписав контракт із Флаєрз, які раніше обрали його на драфті НХЛ в останньому раунді. Напередодні вильоту за океан спортсмена затримали та відправили служити до російської армії.

Він проходив строкову службу в спортивній роті, згаяв рік, граючи за збірну флоту, замість виступів на професійному рівні.

Відслуживши в армії, воротар повідомив про підписання трирічної угоди зі старою-новою командою ЦСКА. З чим категорично не погодилося керівництво "льотчиків" та розпочало боротися за голкіпера у юридичній площині, бо вже мало підписаний з ним договір.

Після першого ж сезону в російській КХЛ, московський клуб і гравець розірвали угоду за згодою сторін. У 2024 році голкіпер таки доїхав до США.

Федотов у Філадельфії повинен замінити канадця Картера Харта, росіянин буде дублером шведа Семюеля Ерссона. Флаєрз борються за вихід до плей-оф.

Посеред сезону-2023/24 Філадельфія втратила основного голкіпера, гравця національної збірної Канади Харта через те, що він потрапив до найгучнішого сексуального скандалу в історії хокею.

За версією слідства, п'ятеро хокеїстів у номері готелю вчинили дії сексуального характеру щодо неназваної дівчини 20-річного віку, яка була у стані сильного алкогольного сп'яніння. Це сталося влітку 2018 року в Лондоні (провінція Онтаріо) під час благодійного турніру з гольфу, присвяченого перемозі молодіжної команди Канади на чемпіонаті світу. В січні 2024 року поліція вручила фігурантам підозри, спортсмени призупинили виступи в НХЛ.