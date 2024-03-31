Квік установив історичний рекорд для американських воротарів у НХЛ

Джерело - НХЛ.

Дворазовий чемпіон, MVP фіналу Кубку Стенлі, доразовий володар звання кращого голкіпера сезону Джонатан Квік здобув найбільше перемог у НХЛ за всю історію серед американських вороторів.

Про це інформує у Facebook ліга.

Минулої ночі голкіпер допоміг Рейнджерс здолати у перестрілці Аризону - 8:5. Здобув 392 вікторію за власну кар'єру.

Квік обійшов за кількістю перемог Раяна Міллера.

Раніше ми повідомляли, що російський воротар, якого примусили відслужити в армії, зумів утекти до НХЛ.