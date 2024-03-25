Маккіннон став рекордсменом Колорадо за набраними очками за один сезон НХЛ

У минулій грі в його активі 3 очки

Джерело - Чемпіон.

Канадський центрфорвард Колорадо Натан Маккіннон став рекордсменом Колорадо за набраними очками за один сезон Національної хокейної ліги (НХЛ).

У поточному регулярному чемпіонаті нападник уже набрав 122 (44 шайби+78 передач) бали.

У минулому матчі проти Піттсбурґа (5:4 ОТ) у його активі 3 (1+2) очка. Лавини програвали 0:4, але відігралися та виграли в овертаймі 5:4.

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Колишній рекорд належав легендарному Джо Сакіку - 120 (51+69) балів у сезоні-1995/1996. Зазначимо, що розглядається лише період із 1995 року, коли Квебек переїхав до Денвера.

Очолює список бомбардирів сезону-2023/2024 росіянин Нікіта Кучеров - 123 (41+82) очки. Минулої ночі він не зміг відзначитися результативними діями, але його клуб переміг Анаґайм (3:2).

На другій сходинці йде саме Маккіннон - 122 (44+78) бали. У Евеланш в календарі залишилося 11 матчів.

На третьому місці - капітан Едмонтона Коннор Макдевід - 117 (26+91) балів. У матчі ігрового дня у нього 2 (0+2) очки проти Оттави (3:5).

Раніше Макдевід забив в овертаймі, завершивши серію без шайб із 10 ігор.