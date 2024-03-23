Сокіл прийме Кременчук у другому матчі фінальної серії чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 березня, відбудеться другий матч фінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею між Соколом та Кременчуком. Команди проведуть серію до чотирьох перемог.

Початок гри запланований на 16:00 за київським часом.

Чемпіонат України з хокею

Плей-оф, фінал

Другий матч, 23 березня

16:00 Сокіл – Кременчук (рахунок у серії 1:0)

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Нагадаємо, перший матч фінальної серії виграв київський клуб з рахунком - 3:0. За "соколят" шайби закинули ветерани: 41-річний Павло Дворецький, 36-річний Сергій Бабинець і 30-річний Володимир Чердак.

У регулярному чемпіонаті Сокіл та Кременчук провели 6 очних матчів - рахунок у серії 5:1 на користь киян. Минулого сезону чемпіон України також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді перемогли кияни - 3:2.