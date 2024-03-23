Головне
NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2
Вчора 22:38 9801
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері голкіпера збірної України
Сьогодні 09:48 177
Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки
Сьогодні 00:53 4363
NAVI поступилися Team Spirit у матчі за вихід у плей-оф PGL Major із CS 2
Вчора 22:06 405
Залізні хлопці з лідером, який не дружить із законом: 5 фактів про суперника збірної України у фіналі кваліфікації Євро-2024
Вчора 19:46 953
Україна розучилася грати в бий-біжи
Вчора 14:46 1641
Олег Кузнецов: За 20 років не взяв жодної копійки від агентів чи батьків футболістів
Вчора 13:27 2014
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна
Вчора 11:22 4113
Яремчук вийшов на п'яте місце в списку бомбардирів збірної України
Вчора 07:11 1245
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах
Вчора 06:00 1002
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 07:57 562
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 07:25 565
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 07:10 649
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 13:23 877
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 12:00 751

Сокіл прийме Кременчук у другому матчі фінальної серії чемпіонату України

Сьогодні 10:27 53 0
Сокіл прийме Кременчук у другому матчі фінальної серії чемпіонату України
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 березня, відбудеться другий матч фінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею між Соколом та Кременчуком. Команди проведуть серію до чотирьох перемог.

Початок гри запланований на 16:00 за київським часом.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, фінал 
Другий матч, 23 березня

16:00 Сокіл – Кременчук (рахунок у серії 1:0)

Онлайн-трансляція:

Нагадаємо, перший матч фінальної серії виграв київський клуб з рахунком - 3:0. За "соколят" шайби закинули ветерани: 41-річний Павло Дворецький, 36-річний Сергій Бабинець і 30-річний Володимир Чердак.

У регулярному чемпіонаті Сокіл та Кременчук провели 6 очних матчів - рахунок у серії 5:1 на користь киян. Минулого сезону чемпіон України також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді перемогли кияни - 3:2. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Яремчук: Хочеться радувати хлопців, які зараз на фронті Яремчук: Хочеться радувати хлопців, які зараз на фронті 10620
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна 4113
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця 3599
NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2 NAVI у шаленому матчі переграли росіян та вийшли на престижний турнір із Dota 2 9801
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар матчів, турнірна таблиця 2757
Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки 4363
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39545
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 136658 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23947 7
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13230
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6412 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10782 2