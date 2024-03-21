Сокіл прийме Кременчук у першому матчі фінальної серії чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 березня, відбудеться перший матч фінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею між Соколом та Кременчуком. Команди проведуть серію до чотирьох перемог.

Початок гри запланований на 18:00 за київським часом.

Чемпіонат України з хокею

Плей-оф, фінал

Перший матч, 21 березня

18:00 Сокіл – Кременчук

Онлайн-трансляція:

Нагадаємо, Сокіл у півфіналі був сильнішим за Київ за Кепіталз (підсумковий рахунок серії - 4:1). Кременчук у сьомому матчі півфінальної серії в овертаймі дотиснув Дніпро (рахунок у серії 4:3).

"Соколята" тріумфували у двох попередніх чемпіонатах, а ХК Кременчук єдине своє чемпіонство здобув у сезоні 2019/20.