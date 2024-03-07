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Кременчук вирвав перемогу над Дніпром у третій грі півфінальної серії чемпіонату України

Рахунок у серії став 2:1 на користь Кременчука
Сьогодні 20:55 185 0
Кременчук вирвав перемогу над Дніпром у третій грі півфінальної серії чемпіонату України
#Кременчук, #ХК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 березня, у третьому матчі серії плей-оф чемпіонату України з хокею Дніпро поступився Кременчуку. Гра завершилася з рахунком 3:2 на користь клубу з Полтавщини. 

Гостям вдалося закинути швидку шайбу. У другому періоді херсонська команда змогла не лише зрівняти рахунок, але й вийти вперед. В останні 5 хвилин основного часу зустрічі стали переможними для підопічних Савицького, що закинули дві шайби. Тож рахунок у серії став 2:1 на їхню користь. Нагадаємо, що в першому матчі протистояння Дніпро переміг із рахунком 6:2. Другий матч завершився перемогою Кременчука - 3:2.

Розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24

Наступну гру в півфінальному протистоянні команди проведуть 9 березня. Початок - о 14:00.

8 березня відбудеться четверта зустріч півфінального протистояння Сокіл - Київ Кепіталз. Початок - о 18:00.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, півфінал. 
Третій матч,  7 березня

Дніпро - Кременчук 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) 

Шайби: 0:1 - 08:09 Лялька, 1:1 - 25:09 Кобильник, 2:1 - 30:38 Крикля, 2:2 - 55:05 Матусевич, 2:3 - 57:50 Середницький

Рахунок у серії 1:2

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