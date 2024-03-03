Гра закінчилася перемогою дніпрян

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі півфінальної серії плей-оф чемпіонату України між клубами Дніпро та Кременчук сталася масова бійка.

Сутичка відбулася на початку другого періоду гри. В результаті з поля були вилучені троє гравців Дніпра: Денис Матусевич, Микита Сидоренко і Тимофій Савицький.

Наразі обговорюються наслідки для команд та гравців.

Незважаючи на це, матч закінчився впевненою перемогою Дніпра з рахунком 2:6.

Наступну гру Кременчук та Дніпро проведуть 4 березня. Початок о 18:00.

З розкладом матчів півфінальної серії плей-оф сезону 2023/24 можна ознайомитись тут.