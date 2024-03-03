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Скандал у матчі Кременчук - Дніпро: сталась масова бійка, трьох гравців вилучили

Гра закінчилася перемогою дніпрян
Сьогодні 12:49 194 0
Скандал у матчі Кременчук - Дніпро: сталась масова бійка, трьох гравців вилучили
#бійка, #Дніпро, #Кременчук, #Хокейна Суперліга України, #хокей

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі півфінальної серії плей-оф чемпіонату України між клубами Дніпро та Кременчук сталася масова бійка.

Сутичка відбулася на початку другого періоду гри. В результаті з поля були вилучені троє гравців Дніпра: Денис Матусевич, Микита Сидоренко і Тимофій Савицький. 

Наразі обговорюються наслідки для команд та гравців.

Незважаючи на це, матч закінчився впевненою перемогою Дніпра з рахунком 2:6.

Наступну гру Кременчук та Дніпро проведуть 4 березня. Початок о 18:00. 

З розкладом матчів півфінальної серії плей-оф сезону 2023/24 можна ознайомитись тут.

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