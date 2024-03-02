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﻿Кременчук - Дніпро 2:6: огляд матчу плей-оф чемпіонату України

Сьогодні 23:29 68 0
﻿Кременчук - Дніпро 2:6: огляд матчу плей-оф чемпіонату України
#Кременчук, #ХК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 березня, у першому матчі серії плей-оф чемпіонату України Дніпро святкував впевнену перемогу над Кременчуком. Гра завершилася з рахунком 6:2. 

Розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24

Наступну гру в півфінальному протистоянні Кременчук та Дніпро проведуть 4 березня. Початок о 18:00.

Завтра, 3 березня, відбудеться друга зустріч півфінального протистояння Сокіл - Київ Кепіталз. Початок о 16:00.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, півфінал. 
Перший матч, 2 березня

Кременчук - Дніпро 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)

Шайби: 0:1 - Сидоренко (штрафний кидок), 02:33. 0:2 - Сапожник (Портний, Масюк), 05:59. 1:2 - Лялька (Кривошапкін), 21:04. 2:2 - Кругляков (Лялька, Ігнатенко), 26:39. 2:3 - Крикля (Стецюра, - менш.), 29:25. 2:4 - Кобильник (Крикля, Ратушний, - більш.), 34:45. 2:5 - Сапожник (Варава, - менш.), 48:03. 2:6 - Крикля (Омельчук, 50:17

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