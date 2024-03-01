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Флорида по булітах обіграла Монреаль: результати матчів НХЛ

Результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ на 1 березня
Сьогодні 09:17 141 0
Флорида по булітах обіграла Монреаль: результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
1 березня

Бостон – Вегас 5:4 (3:0, 1:3, 1:1)

Коламбус – Кароліна 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Детройт – Айлендерс 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)

Флорида – Монреаль 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 2:1)

Тампа-Бей – Баффало 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Торонто – Аризона 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Даллас – Вінніпег 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Нашвілл – Міннесота 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Чикаго – Колорадо 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Сіетл – Піттсбург 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Ванкувер – Лос-Анджелес 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Сан-Хосе – Анагайм 4:6 (1:2, 2:3, 1:1)

Раніше київський Сокіл виграв регулярний сезон чемпіонату України з хокею.

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