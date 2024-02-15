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Малкін закликав НХЛ бойкотувати Олімпіаду через можливе відсторонення Росії

Євген Малкін прокоментував можливе відсторонення збірної Росії від Олімпіади-2026
Вчора 23:25 147 0
Малкін закликав НХЛ бойкотувати Олімпіаду через можливе відсторонення Росії
#Євген Малкін

Джерело - theathletic.com.

Російський нападник Піттсбург Пінгвінс Євген Малкін закликав Національну хокейну лігу (НХЛ) бойкотувати Олімпіаду 2026 року у разі відсторонення РФ.

Про це розповів сам хокеїст.

"Це правила. Ми за правила. Ще один рік бана, але сподіваюся, одного разу його знімуть. Ми граємо в НХЛ, яка має владу. Сподіваюся, НХЛ скаже, що не поїде на Олімпіаду без росіян і білорусів. Власники, боси розуміють, що так буде більше маркетингу, реклами та всього іншого.

Якщо запитати гравців із будь-якої країни, думаю, вони скажуть, що із задоволенням зіграють із Росією, бо це крутий противник – для Канади, США, Швеції, Чехії. Це спорт, а не політика. Ми тут, щоб грати. Іноді важко зрозуміти правила, бо ми нічого не робимо, лише граємо для вболівальників", - сказав Малкін.

Напередодні міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення Росії та Білорусі до кінця сезону 2024/25. 

Остаточне рішення про допуск російських хокеїстів до Олімпіади буде прийняте у 2025 році.

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