Міжнародна федерація хокею у 2025 році розгляне допуск Росії до Олімпіади

Хокейна збірна росії має шанс на Олімпіаду

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) розгляне питання участі збірної Росії в Олімпійських іграх у лютому-березні 2025 року.

Про це заявив президент IIHF Люк Тардіф.

"Як зазвичай, ми ухвалюємо рішення рік за роком. Збірна Росії не залежить від рейтингу так, як команда Білорусі. Питання про участь збірної Росії в Олімпійських іграх вирішуватиметься у лютому-березні 2025 року", - цитує Тардіфа ТАСС,

Відзначимо, що рейтинг збірної Росії дозволяє команді потрапити на Олімпійські ігри без кваліфікації. У випадку, якщо росіян допустять, то команда зіграє у групі зі США та ще двома командами, які пройдуть відбір.

Напередодні міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення Росії та Білорусі до кінця сезону 2024/25.

Раніше збірна України дізналася суперників у фіналі олімпійської кваліфікації.