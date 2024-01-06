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Чехія - Фінляндія 8:5: огляд матчу за бронзу чемпіонат світу U-20

Чехи зробили неймовірний камбек
Сьогодні 09:25 273 0
Чехія - Фінляндія 8:5: огляд матчу за бронзу чемпіонат світу U-20

Джерело - Чемпіон.

На молодіжному чемпіонаті світу з хокею у матчі за бронзу Чехія переграла Фінляндію. 

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20
Матч за бронзу, 5 січня

Чехія - Фінляндія 8:5 (1:2, 2:3, 5:0)

Шайби: 06:13 Кумпулайнен - 0:1, 07:32 Найман (Каскімакі, Пулккінен) - 0:2, 16:16 Куліх (Меловскі, Гамара) - 1:2, 28:38 Станцль (Меловскі, Бехер) - 2:2, 28:52 Хеленіус (Найман, Каскімакі) - 2:3, 29:11 Хамеєхано (Кулонумні, Лассіла) - 2:4, 34:53 Хамеєхано (Кулонумні, Кескінен) - 2:5, 39:05 Бехер (Станцль, Чех) - 3:5, 44:41 Куліх (Меловскі, Гамара) - 4:5, 58:04 Бехер (Куліх, Сале) - 5:5, 58:19 Гамара (Куліх, Бехер) - 6:5, 58:52 Римон - 7:5, 58:54 Бехер - 8:5

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