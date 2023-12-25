Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар матчів

Джерело - Чемпіон.
У шведському Гетеборзі відбудеться молодіжний чемпіонат світу-2023 з хокею, участь в якому візьме 10 команд.
Вони поділені на дві групи. За підсумками групового етапу з кожної групи до 1/4 фіналу виходять по чотири команди. Далі за кубкової системи визначається переможець турніру.
- Група А: Канада, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Латвія
- Група B: Чехія, США, Словаччина, Швейцарія, Норвегія
Матчі турніру відбудуться на аренах Скандинавіум, розрахованої на дванадцять тисяч глядачів, та на семитисячному Фрелюндаборзі.
Нагадаємо, що 6 січня 2023 збірна Канади в 20 раз виграла молодіжний чемпіонат світу-2023 з хокею, обігравши у фіналі Чехію з рахунком 3:2. росію та білорусь усунули від участі у турнірі через збройне вторгнення в Україну.
Чемпіонат світу U-20 з хокею
Груповий етап
Тур 1
26 грудня
- 13:00. Група В. Словаччина U-20 - Чехія U-20
- 15:30. Група А. Фінляндія U-20 - Канада U-20
- 18:00. Група В. США U-20 - Норвегія U-20
- 20:30. Група А. Швеція U-20 - Латвія U-20
Тур 2
27 грудня
- 13:00. Група В. Словаччина U-20 - Швейцарія U-20
- 15:30. Група А. Фінляндія U-20 - Німеччина U-20
- 18:00. Група В. Норвегія U-20 - Чехія U-20
- 20:30. Група А. Латвія U-20 - Канада U-20
Тур 3
28 грудня
- 18:00. Група В. Швейцарія U-20 - США U-20
- 20:30. Група А. Німеччина U-20 - Швеція U-20
29 грудня
- 13:00. Група В. Норвегія U-20 - Словаччина U-20
- 15:30. Група А. Латвія U-20 - Фінляндія U-20
Тур 4
29 грудня
- 18:00. Група В. Чехія U-20 - США U-20
- 20:30. Група А. Канада U-20 - Швеція U-20
30 грудня
- 18:00. Група В. Швейцарія U-20 - Норвегія U-20
- 20:30. Група А. Німеччина U-20 - Латвія U-20
Тур 5
31 грудня
- 13:00. Група В. США U-20 - Словаччина U-20
- 15:30. Група А. Швеція U-20 - Фінляндія U-20
- 18:00. Група В. Чехія U-20 - Швейцарія U-20
- 20:30. Група А. Канада U-20 - Німеччина U-20
Плей-оф
2 січня
- Перший матч 1/4 фіналу.
- Другий матч 1/4 фіналу.
- Третій матч 1/4 фіналу.
- Четвертий матч 1/4 фіналу.
4 січня
- Перший матч 1/2 фіналу.
- Другий матч 1/2 фіналу.
5 січня
- Матч за третє місце.
- Фінал.