Збірна Чехії завдяки камбеку перемогла Фінляндію у матчі за бронзу чемпіонату світу U-20

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На молодіжному чемпіонаті світу з хокею у матчі за бронзу Чехія переграла Фінляндію.

Чехи зробили неймовірний камбек - 8:5.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

О 20:30 розпочнеться фінальний матч між США та Швецією.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20

Матч за бронзу, 5 січня

Чехія - Фінляндія 8:5 (1:2, 2:3, 5:0)

Шайби: 06:13 Кумпулайнен - 0:1, 07:32 Найман (Каскімакі, Пулккінен) - 0:2, 16:16 Куліх (Меловскі, Гамара) - 1:2, 28:38 Станцль (Меловскі, Бехер) - 2:2, 28:52 Хеленіус (Найман, Каскімакі) - 2:3, 29:11 Хамеєхано (Кулонумні, Лассіла) - 2:4, 34:53 Хамеєхано (Кулонумні, Кескінен) - 2:5, 39:05 Бехер (Станцль, Чех) - 3:5, 44:41 Куліх (Меловскі, Гамара) - 4:5, 58:04 Бехер (Куліх, Сале) - 5:5, 58:19 Гамара (Куліх, Бехер) - 6:5, 58:52 Римон - 7:5, 58:54 Бехер - 8:5