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Збірна США переграла Швецію у фіналі чемпіонату світу U-20

Сьогодні 23:08 98 0
Збірна США переграла Швецію у фіналі чемпіонату світу U-20
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

На молодіжному чемпіонаті світу з хокею у фінальному матчі збірна США святкувала перемогу над Швецією.

Матч завершися з рахунком 6:2 на користь американців. Для США це шостий титул молодіжного рівня, а європейські збірні не можуть виграти чемпіонат світу з 2019 року.

Відзначимо, що американські хокеїсти виграли всі свої матчі турніру.

Нагадаємо, що збірна Чехії зробила неймовірний камбек (8:5) у матчі з Фінляндією та завоювала бронзові медалі.

Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20
Фінал, 5 січня

США - Швеція 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

Шайби: 16:56 Перро (Сміт, Макгроарті) - 1:0, 22:13 Стенберг (Хавелід, Петтерссон) - 1:1, 29:34 Ховард (Фортеск'ю) - 2:1, 34:19 Ховард (Бріндлі) 3:1, 39:55 Леккерімакі (Остлунд) - 3:2, 41:19 Буїм (Сміт, Перро) - 4:3, 56:12 Леонард (Перро) - 5:2, 56:50 Макгроарті (Снаггеруд) - 6:2

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