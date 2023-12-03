Джерело - Чемпіон.
Тризуб переграв Харківські Берсерки у рамках 14 туру чемпіонату України.
Чемпіонат України з хокею
14 тур, 02 грудня
Харківські Берсерки - Тризуб (Київ) 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)
Шайби: 1:0 – А. Резюк (Халін), 01:02. 1:1 – Фроленко (менш.), 03:52. 2:1 – Бєлік (Дуюн), 06:37. 2:2 – Зик (Росляков, Б. Поліщук), 16:58. 2:3 – Назарага (Дворецький, Швачка, - більш.), 24:56. 2:4 – Б. Поліщук (Фроленко, Зик, – більш.), 34:42. 3:4 – Дуюн (О. Резюк, Обремський), 48:26
Раніше Кременчук здобув розгромну перемогу над Харківськими Берсерками.