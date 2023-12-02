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Тризуб переміг Харківські Берсерки у 14 турі чемпіонату України

Тризуб втретє в сезоні обіграв Берсерків
Сьогодні 20:40 181 0
Тризуб переміг Харківські Берсерки у 14 турі чемпіонату України
#Харківські Берсерки, #Тризуб

Джерело - Чемпіон.

Тризуб переграв Харківські Берсерки у рамках 14 туру чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 4:3.

Чемпіонат України з хокею
14 тур, 02 грудня

Харківські Берсерки - Тризуб (Київ) 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – А. Резюк (Халін), 01:02. 1:1 – Фроленко (менш.), 03:52. 2:1 – Бєлік (Дуюн), 06:37. 2:2 – Зик (Росляков, Б. Поліщук), 16:58. 2:3 – Назарага (Дворецький, Швачка, - більш.), 24:56. 2:4 – Б. Поліщук (Фроленко, Зик, – більш.), 34:42. 3:4 – Дуюн (О. Резюк, Обремський), 48:26

Раніше Кременчук здобув розгромну перемогу над Харківськими Берсерками.

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