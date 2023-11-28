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Кременчук - Харківські Берсерки 7:1: огляд матчу

Огляд матчу Кременчук - Харківські Берсерки
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Кременчук - Харківські Берсерки 7:1: огляд матчу
#Кременчук, #Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

Кременчук здобув розгромну перемогу над Харківськими Берсерками у матчі 13-го туру чемпіонату України з хокею. 

Чемпіонат України з хокею
13 тур, 26 листопада

Кременчук - Харківські Берсерки 7:1 (0:0, 2:1, 5:0)

Шайби: 0:1 – Бєлік, 31:56. 1:1 – Лялька (Целогородцев, Матусевич), 32:15. 2:1 – Лялька (Кривошапкін), 36:48. 3:1 – С. Тимченко (Брага, Інатенко), 41:45. 4:1 – Т. Савицький (Матвієнко, Кривенко), 47:52. 5:1 – Кривенко (Геворкян, Т. Савицький), 53:10. 6:1 – Кривенко (Геворкян, Т. Савицький), 57:55. 7:1 – Лялька (Дука, Панков), 58:58

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