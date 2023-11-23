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Кременчук - Дніпро 5:4: огляд матчу

Огляд матчу Кременчук - Дніпро
Вчора 22:52 185 0
Кременчук - Дніпро 5:4: огляд матчу
#Кременчук, #ХК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Кременчук переграв Дніпро у 12 турі чемпіонату України.

Чемпіонат України з хокею
12 тур

Кременчук - Дніпро Херсон 5:4 (2:3, 1:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – Пойманов (Д. Попережай, - менш.), 00:44. 07:10 – Омельчук (Пойманов, Д. Попережай), 07:10. 1:2 – Лялька (Кривошапкін), 08:27. 2:2 – Лялька (Матвієнко), 10:36. 2:3 – Сидоренко (Ратушний, - більш.), 12:04. 3:3 – Кривошапкін (Лялька, Ігнатенко), 38:28. 4:3 – Максименко (Брага), 41:47. 5:3 – Кривошапкін (Матвієнко), 42:54. 5:4 – Стецюра (Кобильник, - подв. більш.), 55:15

Раніше Сокіл розгромив Тризуб.

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