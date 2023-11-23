Головне
Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024
Сьогодні 13:14 1612
Розсмішити вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України
Сьогодні 21:02 112
Рубановський став чемпіоном юніорського чемпіонату світу-2023 з важкої атлетики
Сьогодні 16:37 263
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 15:04 1672
Ребров: Я вже казав, що немає різниці, хто випаде нам на жеребкуванні
Сьогодні 14:56 465
Збірна України - фаворит у матчі з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 14:26 1066
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було
Сьогодні 13:16 6264
Путіністи прийшли з обшуком до батьків, шиють мені тероризм, - Кісер
Сьогодні 08:36 677
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 08:12 2020
Ванат травмувався у матчі за збірну України U-21
Вчора 21:39 693
Прямі трансляції

Кременчук переграв Дніпро у чемпіонаті України

Сьогодні 20:28 218 0
Кременчук переграв Дніпро у чемпіонаті України
#Кременчук, #ХК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Кременчук переграв Дніпро у 12 турі чемпіонату України

Матч завершився з рахунком 5:4.

Чемпіонат України з хокею
12 тур

Кременчук - Дніпро Херсон 5:4 (2:3, 1:0, 2:1)

Шайби: 0:1 – Пойманов (Д. Попережай, - менш.), 00:44. 07:10 – Омельчук (Пойманов, Д. Попережай), 07:10. 1:2 – Лялька (Кривошапкін), 08:27. 2:2 – Лялька (Матвієнко), 10:36. 2:3 – Сидоренко (Ратушний, - більш.), 12:04. 3:3 – Кривошапкін (Лялька, Ігнатенко), 38:28. 4:3 – Максименко (Брага), 41:47. 5:3 – Кривошапкін (Матвієнко), 42:54. 5:4 – Стецюра (Кобильник, - подв. більш.), 55:15

Раніше Сокіл розгромив Тризуб.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 2020
Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі Британський промоутер: Усик виграє у Тайсона Ф’юрі 1672
Кубок світу: де дивитися онлайн одиночна змішана естафета в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн одиночна змішана естафета в Естерсунді 6860
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було 6264
Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024 Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною в півфіналі плей-оф Євро-2024 1612
Кубок світу: де дивитися онлайн змішана естафета в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн змішана естафета в Естерсунді 2104
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 144154
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17459 6
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21841
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31228
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 116047 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37028 3