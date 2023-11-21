Сокіл розгромив Тризуб у матчі чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12-го туру чемпіонату України з хокею Сокіл святкував впевнену перемогу над Тризубом.

Сокіл швидко оговтався після отриманої за участь незаявленого гравця технічної поразки від Берсерків і розгромно переміг Тризуб. Причому сам фігурант неприємної для чемпіонів історії Данило Римар набрав своє перше очко в дорослому хокеї. Також за Сокіл у цій зустрічі дебютував 17-річний воротар Михайло Шаповал.

Чемпіонат України з хокею

12 тур

Тризуб (Київ) - Сокіл (Київ) 1:9 (0:4, 0:3, 1:2)

Шайби: 0:1 – Ромащенко (Євсейчик, Благий), 01:45. 0:2 – Бородай (менш.), 04:20. 0:3 – Чердак (Бородай, - більш.), 15:05. 0:4 – Захаров (Янішевський), 16:39. 0:5 – Благий (Янішевський, Захаров, - більш.), 21:54. 0:6 – Качан (Римар, Вол. Алексюк), 29:56. 0:7 – Чердак (Янішевський, Бабинець, - більш.), 48:27. 0:8 – Полоницький (Вол. Алексюк, Разумов, - більш.), 43:28. 0:9 – Чердак (Бабинець, Янішевський, - більш.), 45:19. 1:9 – Бондаренко (Поліщук, - більш.), 46:51