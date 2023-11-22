﻿Харківські Берсерки - Київ Кепіталз 2:9: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Київ Кепіталз у матчі 12-го туру упевнено переграв Харківські Берсерки.
Чемпіонат України з хокею
12 тур
Харківські Берсерки - Київ Кепіталз 2:9 (0:3, 0:5, 2:1)
Шайби: 0:1 – Тищенко (Лапко, Кривоножкін), 15:39. 0:2 – Панченко (Койда, Берднікс), 17:43. 0:3 – Кривоножкін (Таран, М. Олійник, - більш.), 19:29. 0:4 – Кривоножкін (Дворник, М. Олійник), 20:48. 0:5 – Тищенко (Валькун, Сірченко), 24:23. 0:6 – Тищенко (Секірко, Кривоножкін), 26:49. 0:7 – Дворник (Таран, Тищенко, - більш.), 36:43. 0:8 – Тищенко (Секірко, Луговий), 39:49. 1:8 – Карнаух (Д. Мазур), 46:51. 1:9 – Куцевич, 51:52. 2:9 – Осадчий (Обремський, Коновалов), 59:56
Раніше Сокіл розгромив Тризуб.