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Київ Кепіталз розгромив Харківські Берсерки у чемпіонаті України

У чемпіонаті України з хокею тривають поєдинки національної першості.
Сьогодні 16:30 117 0
Київ Кепіталз розгромив Харківські Берсерки у чемпіонаті України
#Харківські Берсерки, #Київ Кепіталз

Джерело - Чемпіон.

Київ Кепіталз у матчі 12-го туру упевнено переграв Харківські Берсерки.

Матч завершився з рахунком 9:2

Чемпіонат України з хокею
12 тур

Харківські Берсерки - Київ Кепіталз 2:9 (0:3, 0:5, 2:1)

Шайби: 0:1 – Тищенко (Лапко, Кривоножкін), 15:39. 0:2 – Панченко (Койда, Берднікс), 17:43. 0:3 – Кривоножкін (Таран, М. Олійник, - більш.), 19:29. 0:4 – Кривоножкін (Дворник, М. Олійник), 20:48. 0:5 – Тищенко (Валькун, Сірченко), 24:23. 0:6 – Тищенко (Секірко, Кривоножкін), 26:49. 0:7 – Дворник (Таран, Тищенко, - більш.), 36:43. 0:8 – Тищенко (Секірко, Луговий), 39:49. 1:8 – Карнаух (Д. Мазур), 46:51. 1:9 – Куцевич, 51:52. 2:9 – Осадчий (Обремський, Коновалов), 59:56

Раніше Сокіл розгромив Тризуб.

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