Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру чемпіонату України з хокею київський Тризуб вдруге в сезоні переміг Харківських Берсерків.

Напередодні Кременчук впевнено обіграв Київ Кепіталз у чемпіонаті України.

Чемпіонат України з хокею

9 тур, 5 листопада

Харківські Берсерки - Тризуб (Київ) 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

Шайби: 0:1 – Назарага, 08:38. 0:2 – Дворецький (Зик, Поліщук, - більш.), 23:20. 0:3 – Росляков (Віт. Гаврилюк, Дворецький), 27:05. 0:4 – Буняк (Бондаренко, Дворецький, - менш.), 35:10. 1:4 – Безуглий (Абдуллаєв, - більш.), 45:20. 1:5 – Бондаренко (Зик), 46:23. 2:5 – Осадчий (Безуглий, Пруський, - менш.), 56:01