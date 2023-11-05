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Харківські Берсерки - Тризуб 2:5: огляд матчу

Сьогодні 21:41 120 0
Харківські Берсерки - Тризуб 2:5: огляд матчу
#Харківські Берсерки, #Тризуб

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру чемпіонату України з хокею київський Тризуб вдруге в сезоні переміг Харківських Берсерків.

Напередодні Кременчук впевнено обіграв Київ Кепіталз у чемпіонаті України.

Чемпіонат України з хокею
9 тур, 5 листопада

Харківські Берсерки - Тризуб (Київ) 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

Шайби: 0:1 – Назарага, 08:38. 0:2 – Дворецький (Зик, Поліщук, - більш.), 23:20. 0:3 – Росляков (Віт. Гаврилюк, Дворецький), 27:05. 0:4 – Буняк (Бондаренко, Дворецький, - менш.), 35:10. 1:4 – Безуглий (Абдуллаєв, - більш.), 45:20. 1:5 – Бондаренко (Зик), 46:23. 2:5 – Осадчий (Безуглий, Пруський, - менш.), 56:01

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