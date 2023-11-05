Головне
Флуміненсе переграв Бока Хуніорс і виграв Кубок Лібертадорес
Сьогодні 08:25 542
Металіст 1925 здолав Чорноморець у 13 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 217
Минай та Ворскла не визначили сильнішого в 13 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 222
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Сьогодні 13:57 43917
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць
Сьогодні 13:33 50737
Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:44 247
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Бразилії
Сьогодні 08:51 376
Реал - Райо Вальєкано - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга
Сьогодні 07:41 806
Голи Довбика та Циганкова принесли Жироні перемогу над Осасуною: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:58 1088
Баварія знищила Боруссію Д, Лейпциг програв Майнцу: результати матчів Бундесліги
Вчора 21:40 707
Прямі трансляції

Тризуб вдруге у сезоні переміг Харківських Берсерків

Сьогодні 17:25 184 0
Тризуб вдруге у сезоні переміг Харківських Берсерків
#Харківські Берсерки, #Тризуб

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру чемпіонату України з хокею київський Тризуб вдруге в сезоні переміг Харківських Берсерків.

Слобожанці наче й створили не набагато менше у порівнянні з суперниками моментів, але реалізовували свої шанси ліпше досвідченіші гості. Тому вони й перемогли, завдавши Берсеркам 33-ї поразки поспіль.

Після цього поєдинку в Favbet лізі настає двотижнева пауза, пов’язана з матчами національної та тренувальним збором молодіжної збірних.

Напередодні Кременчук впевнено обіграв Київ Кепіталз у чемпіонаті України.

Чемпіонат України з хокею
9 тур, 5 листопада

Харківські Берсерки - Тризуб (Київ) 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

Шайби: 0:1 – Назарага, 08:38. 0:2 – Дворецький (Зик, Поліщук, - більш.), 23:20. 0:3 – Росляков (Віт. Гаврилюк, Дворецький), 27:05. 0:4 – Буняк (Бондаренко, Дворецький, - менш.), 35:10. 1:4 – Безуглий (Абдуллаєв, - більш.), 45:20. 1:5 – Бондаренко (Зик), 46:23. 2:5 – Осадчий (Безуглий, Пруський, - менш.), 56:01

Коментарі ()
Популярне зараз
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 50737
Нива (Бузова) - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Нива (Бузова) - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1620
Сидорчук майстерним ударом злету забив свій перший гол за Вестерло Сидорчук майстерним ударом злету забив свій перший гол за Вестерло 1966
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 43917
Епіцентр - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Епіцентр - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 3348
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 33667
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 32131
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 216348 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 59291 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 36466 3
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3785
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17146 6