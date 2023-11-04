Кременчук впевнено обіграв Київ Кепіталз у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру чемпіонату України з хокею Кременчук розгромив Київ Кепіталз
Зустріч завершилася з рахунком 5:2 на користь господарів.
Чемпіонат України з хокею
4 листопада
Кременчук - Київ Кепіталз 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
Шайби: 1:0 – Кривенко (Геворкян, Т. Савицький), 21:55. 2:0 – Лялька (Матвієнко), 25:32. 2:1 – Панченко (Куцевич, Черненко), 28:04. 3:1 – Матусевич (Кривошапкін, Варава, - більш.), 31:52. 4:1 – Лялька (Середницький, - менш.), 48:59. 5:1 – Кривошапкін, 50:06. 5:2 – М. Дворник (Черненко, Куцевич, - подв. більш.), 55:31
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