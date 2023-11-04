Головне
Шовковський замінив Луческу на посаді головного тренера Динамо
Сьогодні 12:26 792
Голи Довбика та Циганкова принесли Жироні перемогу над Осасуною: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 21:49 616
Баварія знищила Боруссію Д, Лейпциг програв Майнцу: результати матчів Бундесліги
Сьогодні 21:40 366
Гол Миколенка допоміг Евертону зіграти внічию з Брайтоном, Арсенал із Зінченком поступився Ньюкаслу: результати матчів АПЛ
Сьогодні 21:31 823
Бенфіка з Трубіним переграла Шавіш у чемпіонаті Португалії
Сьогодні 19:55 289
Миколенко - серед найкращих гравців матчу Евертон - Брайтон
Сьогодні 19:44 358
Миколенко потужним ударом забив Брайтону в матчі АПЛ
Сьогодні 17:47 3289
ЛНЗ та Колос не визначили сильнішого в 13 турі УПЛ
Сьогодні 17:46 231
Циганков із передачі Довбика забив переможний гол у матчі проти Осасуни
Сьогодні 17:05 1289
Довбик оформив ефектний асист, віддавши пас поміж ніг супернику в матчі Ла Ліги
Сьогодні 16:18 918
Прямі трансляції

Кременчук впевнено обіграв Київ Кепіталз у чемпіонаті України

Зустріч завершилася з рахунком 5:2
Сьогодні 21:17 184 0
Кременчук впевнено обіграв Київ Кепіталз у чемпіонаті України
#Кременчук, #Київ Кепіталз

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру чемпіонату України з хокею Кременчук розгромив Київ Кепіталз

Зустріч завершилася з рахунком 5:2 на користь господарів.

Чемпіонат України з хокею
4 листопада

Кременчук - Київ Кепіталз 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – Кривенко (Геворкян, Т. Савицький), 21:55. 2:0 – Лялька (Матвієнко), 25:32. 2:1 – Панченко (Куцевич, Черненко), 28:04. 3:1 – Матусевич (Кривошапкін, Варава, - більш.), 31:52. 4:1 – Лялька (Середницький, - менш.), 48:59. 5:1 – Кривошапкін, 50:06. 5:2 – М. Дворник (Черненко, Куцевич, - подв. більш.), 55:31

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Гірник-Спорт - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Гірник-Спорт - Діназ - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1122
Металіст - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Металіст - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1331
Миколенко потужним ударом забив Брайтону в матчі АПЛ Миколенко потужним ударом забив Брайтону в матчі АПЛ 3289
Поділля - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Поділля - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1166
Циганков із передачі Довбика забив переможний гол у матчі проти Осасуни Циганков із передачі Довбика забив переможний гол у матчі проти Осасуни 1289
Епіцентр - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Епіцентр - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2597
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13148
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26130
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16176 2
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23685
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12977 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16735