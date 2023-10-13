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Харківські Берсерки - Кременчук 0:12: огляд матчу

Огляд матчу Харківські Берсерки - Кременчук
Сьогодні 21:55 173 0
Харківські Берсерки - Кременчук 0:12: огляд матчу
#Кременчук, #Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

Кременчук у 4 турі чемпіонату України розгромив Харківські Берсерки.

Чемпіонат України

4 тур, 12 жовтня

Харківські Берсерки - Кременчук 0:12 (0:3, 0:3, 0:6)

Шайби: 0:1 – Середницький (С. Тимченко), 00:53. 0:2 – Федоров (Андрющенко), 10:09. 0:3 – С. Тимченко (Брага), 11:47. 0:4 – Целогородцев (Матусевич), 24:55. 0:5 – Середницький (Брага, - менш.), 31:29. 0:6 – В’яч. Андрущенко (Кривошапкін, Варава), 36:29. 0:7 – Геворкян (Матвієнко, - менш.), 41:24. 0:8 – Брага (Кругляков, С. Тимченко), 43:46. 0:9 – Геворкян (Т. Савицький, Кривенко), 44:06. 0:10 – Ігнатенко (С. Тимченко), 46:35. 0:11 – Геворкян (Кривенко, Матвієнко), 54:43. 0:12 – Андрющенко (Федоров, Панков), 55:27

Раніше Сокіл здолав Київ Кепіталз.

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