Харківські Берсерки - Кременчук 0:12: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Кременчук у 4 турі чемпіонату України розгромив Харківські Берсерки.
Чемпіонат України
4 тур, 12 жовтня
Харківські Берсерки - Кременчук 0:12 (0:3, 0:3, 0:6)
Шайби: 0:1 – Середницький (С. Тимченко), 00:53. 0:2 – Федоров (Андрющенко), 10:09. 0:3 – С. Тимченко (Брага), 11:47. 0:4 – Целогородцев (Матусевич), 24:55. 0:5 – Середницький (Брага, - менш.), 31:29. 0:6 – В’яч. Андрущенко (Кривошапкін, Варава), 36:29. 0:7 – Геворкян (Матвієнко, - менш.), 41:24. 0:8 – Брага (Кругляков, С. Тимченко), 43:46. 0:9 – Геворкян (Т. Савицький, Кривенко), 44:06. 0:10 – Ігнатенко (С. Тимченко), 46:35. 0:11 – Геворкян (Кривенко, Матвієнко), 54:43. 0:12 – Андрющенко (Федоров, Панков), 55:27
Раніше Сокіл здолав Київ Кепіталз.