Сокіл здолав Київ Кепіталз у 4 турі чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру чемпіонату України з хокею Київ Кепіталз у серії булітів поступився Соколу.

Голкіпер Богдан Дьяченко виграв уже третю в цьому сезоні булітну серію і приніс Соколу першу перемогу над Київ Кепіталз.

Чемпіонату України з хокею

4 тур, 10 жовтня

Київ Кепіталз - Сокіл (Київ) 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 - Чердак (Толстушко, Бабинець, - більш.), 04:42. 12:14 – Куцевич (Панченко, - 4х4), 12:14. 1:2 – Ромащенко (Слюсар, Полоницький, - подв. більш.), 15:42. 2:2 – Панченко (Куцевич, Черненко), 23:26. 3:2 – Чердак (переможний булліт)

Напередодні Київ Кепіталз розгромили Харківських Берсерків у чемпіонаті України.