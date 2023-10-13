Головне
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 16:24 1759
Вікторія прийме Шахтар, Полісся зіграє з Олександрією: результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України
Сьогодні 20:10 254
Кривцов через травму не зіграє з Північною Македонією
Сьогодні 18:25 198
Вікторія розгромила Кремінь, Агробізнес зіграв внічию із Епіцентром: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 18:10 636
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя
Сьогодні 17:55 804
Підтримаймо збірну України у Празі!
Сьогодні 16:15 1498
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Сьогодні 16:14 1607
Роспутько попросив політичного притулку на росії
Сьогодні 16:10 913
Калініна поступилася Ціньвень у чвертьфіналі турніру в Китаї
Сьогодні 15:51 376
Постекоглу став найкращим тренером місяця в АПЛ
Сьогодні 15:42 314
Прямі трансляції

Кременчук закинув 12 шайб Харківським Берсеркам у чемпіонаті України

Кременчук здобув найбільшу перемогу на старті нинішнього сезону.
Сьогодні 20:29 194 0
Кременчук закинув 12 шайб Харківським Берсеркам у чемпіонаті України
#Кременчук, #Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

Кременчук у 4 тур чемпіонату України розгромив Харківські Берсерки.

Матч завершився з рахунком 12:0.

Чемпіонат України

4 тур, 12 жовтня

Харківські Берсерки - Кременчук  0:12 (0:3, 0:3, 0:6)

Шайби: 0:1 – Середницький (С. Тимченко), 00:53. 0:2 – Федоров (Андрющенко), 10:09. 0:3 – С. Тимченко (Брага), 11:47. 0:4 – Целогородцев (Матусевич), 24:55. 0:5 – Середницький (Брага, - менш.), 31:29. 0:6 – В’яч. Андрущенко (Кривошапкін, Варава), 36:29. 0:7 – Геворкян (Матвієнко, - менш.), 41:24. 0:8 – Брага (Кругляков, С. Тимченко), 43:46. 0:9 – Геворкян (Т. Савицький, Кривенко), 44:06. 0:10 – Ігнатенко (С. Тимченко), 46:35. 0:11 – Геворкян (Кривенко, Матвієнко), 54:43. 0:12 – Андрющенко (Федоров, Панков), 55:27

Раніше Сокіл здолав Київ Кепіталз.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 1759
Молодіжна збірна України розгромила Люксембург у кваліфікації Євро-2025 Молодіжна збірна України розгромила Люксембург у кваліфікації Євро-2025 1300
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол 1607
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 12192
Підтримаймо збірну України у Празі! Підтримаймо збірну України у Празі! 1498
Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024 Хорватія поступилась Туреччині, Латвія у меншості переграла Вірменію Петракова: результати матчів кваліфікації Євро-2024 1808
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62340
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 30974
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20271 7
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18395
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16989 6
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11947 2