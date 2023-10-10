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Київ Кепіталз - Сокіл 2:3: огляд матчу

Дьяченко виграв уже третю в цьому сезоні булітну серію
Вчора 22:09 202 0
Київ Кепіталз - Сокіл 2:3: огляд матчу
#Сокіл, #Київ Кепіталз

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру чемпіонату України з хокею Київ Кепіталз у серії булітів поступився Соколу.

Чемпіонату України з хокею
4 тур, 10 жовтня

Київ Кепіталз - Сокіл (Київ) 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 - Чердак (Толстушко, Бабинець, - більш.), 04:42. 12:14 – Куцевич (Панченко, - 4х4), 12:14. 1:2 – Ромащенко (Слюсар, Полоницький, - подв. більш.), 15:42. 2:2 – Панченко (Куцевич, Черненко), 23:26. 3:2 – Чердак (переможний булліт)

Напередодні Київ Кепіталз розгромили Харківських Берсерків у чемпіонаті України.

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