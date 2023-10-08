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Київ Кепіталз розгромили Харківських Берсерків у чемпіонаті України

Сьогодні 19:30 335 0
Київ Кепіталз розгромили Харківських Берсерків у чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

Київ Кепіталз розгромив Харківських Берсерків у матчі регулярного чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 0:6 на користь киян.

Чемпіонат України з хокею

3 тур, 08 жовтня

Харківські Берсерки - Київ Кепіталз 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Шайби: 0:1 – Дворник (Моксунен), 08:35. 0:2 – Панченко (Моксунен, Бабік, - більш.), 19:41. 0:3 – Дворник (Тищенко, Таран, - менш.), 23:54. 0:4 – М. Олійник (Моксунен, Секірко), 35:41. 0:5 – Секірко (Панченко, Куцевич), 51:59. 0:6 – Койда (Дворник, Тищенко), 58:19

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