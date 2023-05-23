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Збірна Канади переграла Чехію, Швеція поступилася США: результати матчів ЧС-2023

Німецькі хокеїсти вийшли до плей-оф ЧС
Сьогодні 19:05 588 0
Збірна Канади переграла Чехію, Швеція поступилася США: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно чотири матчі.

Збірна Німеччини святкувала впевнену перемогу над Францією - 5:0. Ця перемога дозволила німецьким хокеїстам вийти до плей-оф турніру. Збірна Словаччини перемогла Норвегію - 4:1. Канада здобула перемогу над Чехією. США в овертаймі здолали Швецію.

Актуально: Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд
7 тур, 23 травня
Група А 

Німеччина - Франція 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Шайби: 03:31 Ел (Стахов'як, Туомі) - 1:0, 15:55 Тіффельс (Петерка, Кахун) - 2:0, 22:08 Пітерка - 3:0, 43:51 Фішбух (Віссманн, Нюбельс) - 4:0, 54:54 Кастнер - 5:0

Швеція - США 3:4 ОВ  (1:1, 0:2, 0:0)

Шайби: 1:0 - 09:10 Карлссон (Томмернес, Ліндберг), 1:1 16:49 Боніно (Готьє, Тайнен), 1:2 - 33:54 Гарланд (Мазур, Грімальді), 1:3 - 39:30 Хатсон, 2:3 - 54:51 Карлссон (Берггрен, Юханссон), 3:3 - 57:29 Лільєгрен (Томмернес, Ліндберг), 3:4 - 61:37 Самберг (Мазур, Тайнен)

Група В

Словаччина - Норвегія 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 03:58 Гривік - 1:0, 07:30 Чехларик - 2:0, 15:43 Лантоші (Гайдош) - 3:0, 23:10 Віністад (Паульсен, Ольсен) - 3:1, 58:51 Панік - 4:1

Канада - Чехія 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Шайби: 1:0 - 19:12 Кребс (Гласс, Хант), 1:1 - 22:06 Каут, 2:1 - 44:09 Маєрс, 3:1 - 59:24 Краус

Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще два матчі 7-го туру:

20:20. Група А. 7 тур. Фінляндія - Данія. Пряма трансляція - XSport+.

20:20. Група В. 7 тур. Швейцарія - Латвія. Пряма трансляція - XSport.

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