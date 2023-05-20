Збірна Латвії знищила Казахстан, Канада програла Швейцарії: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно шість матчів.

Збірна Чехії впевнено перемогла Норвегію - 2:0. Обидві шайби чехи закинули у першому періоді. Збірна Данії тривалий час трималася у матчі з США, але у третьому періоді пропустила три шайби. Канада поступилася Швейцарії з рахунком 2:3. Збірна Фінляндія на класі перемогла Австрію - 3:1. Збірна Латвії розгромила Казахстан - 7:0. Швеція святкувала впевнену перемогу над Францією - 4:0.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

5 тур, 20 травня

Група А

США - Данія 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Шайби: 49:51 Готьє (Тух, Тайнан) – 1:0, 55:30 Тух (Грімальді, Перунович) – 2:0, 59:18 Грімальді (Тух) - 3:0

6 тур

Австрія - Фінляндія 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Шайби: 01:19 Капанен - 0:1, 04:55 Цвергер (Россі) - 1:1, 07:31 Суомела (Койвісто) - 1:2, 58:08 Оксанен - 1:3

5 тур

Швеція - Франція 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)

Шайби: 01:59 Ліндхольм - 1:0, 09:25 Зеттерлунд (Томмернес, Пудас) - 2:0, 16:26 Берргрен - 3:0, 19:54 Зеттерлунд (Ліндберг, Реймонд) - 4:0

Група В

5 тур

Норвегія - Чехія 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Шайби: 12:33 Кубалск (Косталек, Червенка) - 0:1, 18:33 Флек (Кемпни, Веймелка) - 0:2

Канада - Швейцарія 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Шайби: 29:58 Тоффолі (Лотон, Квінн) - 1:0, 33:24 Хішер (Фора, Фіала) - 1:1, 37:00 Сіміон (Марті, Хаас) - 1:2, 52:08 Амбюль (Нідеррайтер), Корві) - 1:3, 56:22 Карконе (Хант, Нейборс) - 2:3

6 тур

Казахстан - Латвія 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Шайби: 15:30 Букартш (Сіловс) - 0:1, 17:19 Батна (Зіле) - 0:2, 21:13 Дзеркалс (Батна, Букартш) - 0:3, 29:05 Аболс (Даугавінш, Бальцерс) - 0:4, 39:54 Індрасіш (Букартш, Фрібергс) - 0:5, 49:50 Даугавінш (Бальцерс, Аболс) - 0:6, 51:40 Аболс (Бальцерс, Даугавінш) - 0:7