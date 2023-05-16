Збірна Данії розгромила Австрію: результати матчів ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 травня, у Тампере (Фінляндія) та Ризі (Латвія) на чемпіонаті світу-2023 з хокею зіграно два матчі.

Збірна Данії перемогла Австрію, провівши результативно третій період. Норвегія завдяки єдиній шайбі Паульсена здолала Словенію.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловічих команд

3 тур, 16 травня

Група А

Данія - Австрія 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)

Шайби: 09:32 Елерс (Аабо, Лаурідсен) - 1:0, 27:15 Раффл (Шнайдер, Хайнріх) - 1:1, 33:27 Андерсен (Агард) - 2:1, 46:36 Аабо (Андерсен) - 3:1, 48:40 Шнайдер (Россі, Маєр) - 3:2, 51:46 Єнсен - 4:2, 53:00 Лассен (Андерсен) - 5:2, 57:03 Расселл (Елерс) - 6:2

Група В

Словенія - Норвегія 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайба: 14:05 Поульсен (Йоханнесен, Ольсен) - 0:1

Сьогодні на чемпіонаті світу відбудеться ще 2 матчі:

20:20. Група А. Франція - Угорщина. Пряма трансляція - XSport+.

20:20. Група В. Швейцарія - Казахстан. Пряма трансляція - XSport.