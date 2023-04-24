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Україна – Сербія 7:0: огляд матчу

Перша перемога України на турнірі
Сьогодні 22:52 204 0
Україна – Сербія 7:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України обіграла Сербію у матчі 2-го туру дивізіону 1В чемпіонату світу з хокею серед чоловічих команд. 

Чемпіонат світу з хокею
Дивізіон ІВ
2 тур, 24 квітня

Україна – Сербія 7:0 (0:0, 2:0, 5:0)

Шайби: 1:0 – Трахт (Мазур, Пангелов-Юлдашев), 26:27. 2:0 – Мазур (Ворона, Пересунько, – більш.), 3:0 – Мазур (Мережко, Андрейків), 44:28, 4:0 – Денискін (Фадєєв, Пангелов-Юлдашев, – більш.), 47:06. 5:0 – Пересунько (Трахт, Мазур), 49:39. 6:0 – Бородай (Мережко, Сисак), 54:19. 7:0 – Мережко (Коренчук, Німенко), 57:37.

Україна: Дьяченко; Мережко – Ратушний, Пересунько – Мазур – Трахт, Пангелов-Юлдашев – Гребеник, Лялька – Фадєєв – Коренчук, Воронін – Андрейків, Куцевич – Німенко – Денискін, Панченко – Бородай – Ружніков, Сисак, Ворона. Головний тренер – Вадим Шахрайчук. Тренер – Костянтин Сімчук.

Раніше збірна України поступилася Китаю в овертаймі на старті чемпіонату світу.

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