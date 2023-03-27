Сокіл - Кременчук 4:2: огляд матчу

Відеоогляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Сокіл здобув вольову перемогу над Кременчуком у третьому матчі фінальної серії.

Чемпіонат України

27 березня, фінал

Сокіл - Кременчук 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Рахунок у серії – 2:1

Шайби: 1:0 – Жеребко (Вал. Алексюк), 02:28. 1:1 – Ігнатенко (Кривошапкін), 12:19. 1:2 – Лялька (Кривошапкін, Варава, - більш.), 31:35. 2:2 – Куцевич, 40:35. 3:2 – Говорушко (Слюсар, Полоницький), 41:28. 4:2 – Куцевич (Благий, - п.в.), 59:26

Сокіл: Дьяченко; Євсейчик – Бондарєв, Благий – Куцевич – Янішевський; Сисак – Толстушко, Чердак – Мазур – Бабинець; Полоницький – Горлушко, Говорушко – Качан – Слюсар; Гайдук, Жеребко – Вал. Алексюк – Костромітін; Утукін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистенти – Артем Бондарєв, В’ячеслав Тимченко

Кременчук: Кучер; Матвієнко – Варава, Лялька – Кривошапкін – Абаджян; Ігнатенко – Кругляков, Тимченко – Середницький – Брага; Максименко – Материкін, Андрющенко – Федоров – Сеник; Глухов, Т. Савицький – Гніденко – Кривенко. Тренер – Олександр Савицький; асистент – Дмитро Сумець

Раніше Сокіл переграв Кременчук і зрівняв рахунок у фінальній серії.