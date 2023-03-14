Головне
Суд ухвалив рішення про відсторонення Павелка з посади президента УАФ
Вчора 15:59 2718
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 08:18 2755
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 22:00 532
Збірна України зіграє товариський матч із Німеччиною
Вчора 20:14 797
Ротань довикликав двох гравців у збірну України
Вчора 18:41 3418
Усик: Ф’юрі, підпиши контракт або звільни пояс
Вчора 17:44 2306
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Вчора 16:57 1400
Під Бахмутом загинув український легкоатлет
Вчора 16:42 3719
СУДний день, який хочеться відкласти. Які шанси врятуватися у Соболя зі Страсбуром і що це за команда
Вчора 16:33 412
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими
Вчора 14:53 6252
Прямі трансляції

Дніпро - Сокіл 1:4: огляд матчу

Сьогодні 10:52 334 0
Відеоогляд матчу
Дніпро - Сокіл 1:4: огляд матчу
#Сокіл, #ХК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Сокіл обіграв Дніпром у другому матчі півфіналу плей-оф чемпіонату України.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, півфінал
Другий матч, 13 березня

Дніпро (Херсон) - Сокіл (Київ) 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) 

(Рахунок у серії – 0:2)

Шайби: 0:1 – Качан (Чердак, Мазур, – більш.), 20:42. 1:1 – Сидоренко (Лєсніков, Портний), 32:55. 1:2 – В. Мазур (Бабинець, Чердак, – подв. більш.), 38:50. 1:3 – Благий (Бондарєв, Слюсар, – більш.),43:49. 1:4 – Сисак (Качан, Бабинець, – більш.), 44:18

Дніпро: Захарченко (Сулютін, 44:18); Ратушний – Панков, Кобильник – Тищенко – Бородай; Р. Бойко – Гребеник, Сидоренко – Лесніков – Стецюра; Портний – М. Васильєв, Целогородцев – Дворник – Ревука; О. Койда – Попережай, А. Олійник – Ревука, А. Олійник – Цюра – Щербак. Тренер – Олександр Бобкін; асистент – Руслан Борисенко

Сокіл: Дьяченко; Євсейчик – Бондарєв, Благий – Куцевич – Янішевський; Сисак – Толстушко, Чердак – Мазур – Бабинець; Полоницький – Горлушко, Говорушко – Качан – Слюсар; Гайдук, Жеребко – Вал. Алексюк – Костромітін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистенти – Артем Бондарєв, В’ячеслав Тимченко

Нагадаємо, у першому матчі Сокіл здобув мінімальну перемогу над Дніпром.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими Вітковський повернувся в Україну під час обміну військовополоненими 6252
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО 2755
Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО Йовичевич нецензурно послав віцепрезидента Кривбаса Гагаріна: тренер Шахтаря вибачився - ВІДЕО 3966 1
Під Бахмутом загинув український легкоатлет Під Бахмутом загинув український легкоатлет 3719
Раптово помер ексголкіпер Шахтаря та Кривбасу Раптово помер ексголкіпер Шахтаря та Кривбасу 5558
Ротань довикликав двох гравців у збірну України Ротань довикликав двох гравців у збірну України 3418
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 72746 1
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11563
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34304
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 3998
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 28147
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 32577 1