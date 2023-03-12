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Сокіл переграв Дніпро в першому матчі плей-оф чемпіонату України

Сьогодні 21:14 278 0
Поєдинок завершився з рахунком 2:3
Сокіл переграв Дніпро в першому матчі плей-оф чемпіонату України
#Сокіл, #ХК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Сокіл здобув мінімальну перемогу над Дніпром у першому матчі півфіналу плей-оф чемпіонату України.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3 на користь киян.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, півфінал
Перший матч, 12 березня

Дніпро - Сокіл 2:3 (0:0, 2:3, 0:0) 

Шайби: 1:0 – Цюра (Дворник, Бородай, – більш.), 22:39. 1:1 – Горлушко (Бабинець), 29:43. 1:2 – Мазур (Бабинець, Чердак, – більш.), 29:56. 1:3 – Бабинець (Чердак), 32:25. 2:3 – Бородай (Панков, Гребеник, більш.), 34:21

Завтра, 13 березня, команди на льоду арени імені Степана Бандери проведуть другий матч серії. Початок - о 14:00 за київським часом.

В іншому півфіналі зіграють Кременчук та Легіон.

Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця

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