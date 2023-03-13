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Сокіл вдруге переміг Дніпро у плей-оф чемпіонату України

Сьогодні 17:27 150 0
Сокіл повів у серії
Сокіл вдруге переміг Дніпро у плей-оф чемпіонату України
#Сокіл, #ХК Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Сокіл обіграв Дніпром у другому матчі півфіналу плей-оф чемпіонату України.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1 на користь киян.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, півфінал
Другий матч, 13 березня

Дніпро (Херсон) - Сокіл (Київ) 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) 

(Рахунок у серії – 0:2)

Шайби: 0:1 – Качан (Чердак, Мазур, – більш.), 20:42. 1:1 – Сидоренко (Лєсніков, Портний), 32:55. 1:2 – В. Мазур (Бабинець, Чердак, – подв. більш.), 38:50. 1:3 – Благий (Бондарєв, Слюсар, – більш.),43:49. 1:4 – Сисак (Качан, Бабинець, – більш.), 44:18

Дніпро: Захарченко (Сулютін, 44:18); Ратушний – Панков, Кобильник – Тищенко – Бородай; Р. Бойко – Гребеник, Сидоренко – Лесніков – Стецюра; Портний – М. Васильєв, Целогородцев – Дворник – Ревука; О. Койда – Попережай, А. Олійник – Ревука, А. Олійник – Цюра – Щербак. Тренер – Олександр Бобкін; асистент – Руслан Борисенко

Сокіл: Дьяченко; Євсейчик – Бондарєв, Благий – Куцевич – Янішевський; Сисак – Толстушко, Чердак – Мазур – Бабинець; Полоницький – Горлушко, Говорушко – Качан – Слюсар; Гайдук, Жеребко – Вал. Алексюк – Костромітін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистенти – Артем Бондарєв, В’ячеслав Тимченко

Нагадаємо, у першому матчі Сокіл здобув мінімальну перемогу над Дніпром.

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