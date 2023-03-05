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Харківські Берсерки - Сокіл (Київ) 0:10: огляд матчу

Сьогодні 12:25 168 0
Сокіл без надзусиль розгромив Берсерки
Харківські Берсерки - Сокіл (Київ) 0:10: огляд матчу
#Сокіл, #Харківські Берсерки

Джерело - Чемпіон.

Сокіл переграв Харківські Берсерки у передостанньому матчі регулярного чемпіонату України-2022/2023.

Чемпіонат України

04 березня

Харківські Берсерки - Сокіл (Київ) 0:10 (0:3, 0:6, 0:1)

Шайби: 0:1 – Гайдук (Говорушко), 05:42. 0:2 - Горлушко (Янішевський, Куцевич, - менш.), 14:23. 0:3 - Толстушко (Янішевський, Вал. Алексюк, – більш.), 18:27. 0:4 - Бабинець, 20:24. 0:5 – Говорушко (Бондарєв, Горлушко), 24:51. 0:6 - Гайдук (Куцевич, Сисак), 26:15. 0:6 – Бондарєв (Говорушко, – більш.), 31:19. 0:8 - Жеребко (Качан, Сисак), 32:57. 0:9 - Чердак (Бабинець, - менш.), 36:32. 0:10 - Гайдук (булліт), 56:12

Берсерки: Т. Мурин; Мельников - Кленов, Дерев’янко – Секірко – Безуглий; Абдуллаєв - Наливайко, Карнаух - В. Мурин - Кашевко; Бондарцев - Д. Мельник, Єфимочкін - Осадчий - Омельчук; Соляник - Д. Мазур - Ружицький. Тренер - Павло Легачев; асистент – Ігор Шаманський

Сокіл: Дьяченко; Гайдук - Сисак, Чердак - В. Мазур - Бабинець; Бондарєв - Толстушко, Куцевич - Вал. Алексюк - Янішевський; Полоницький - Горлушко, Говорушко - Качан - Сюсар; Жеребко, Костромітін. Тренер – Костянтин Сімчук; асистенти - Артем Бондарєв, В’ячеслав Тимченко

Раніше Кременчук розгромив Київ.

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